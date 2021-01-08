7 января в 17.45 в Павловском районе на 681 километре трассы «Дон» столкнулись автомобили «ДАФ», «Хендай Крета», «Киа-Рио» и «Газель». После аварии грузовик загорелся. Для его тушения на место срочно выехал расчет ПСЧ-48.По оперативным данным спасателей, в результате аварии никто не пострадал. Причины аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам \\"Вконтакте\\".