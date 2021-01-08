В Воронеже с 3 января стартовала акция «Верните елку». Одним из мест, где принимают живые елки, стал ТРК «Арена». В период до 31 января сюда можно сдать на переработку отслужившее свое хвойные – сосны и ели. Площадка для сбора находится за веревочным городком и обозначена яркими баннерами.Для участия в акции необходимо сфотографироваться со своей елкой в месте сбора и выложить фотографию на своей странице социальной сети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегом #арена_life.Все участники акции 1 по 14 февраля смогут получить подаркми на ресепшн ТРК «Арена». Для этого достаточно показать администратору пост на своей странице в соцсетях с публикацией.