Ленинский районный суд оштрафовал менеджера атмосферного бара «Понеслось» на 50 тысяч рублей. Видимо, ночь 7 ноября 2020 года в этом заведении получилась насыщенной. Вот только увиденное в 2:15 в баре не понравилось проверяющим...В протоколе отмечено, что посетители не соблюдали социальную дистанцию, администратор допустил скученность людей у входа, при этом разметки на полу не было, как и устройства для обеззараживания воздуха. С учетом пандемии коронавируса это нарушение ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ.В судебном заседании менеджер свою вину признал полностью и сообщил, что все указанные в протоколе недостатки устранены, и он обязуется в дальнейшем строго соблюдать нормы закона.