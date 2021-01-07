В начале игры в Орске шла упорная борьба. Хозяева ледовой площадки открыли счет на 16 минуте - отличился Даниил Егоров. Тренерский штаб \\"Бурана\\" почувствовал неладное и взял тайм-аут. Но он не помог - на 19 минуте Илья Скворцов удвоил преимущество \\"Южного Урала\\" в счете - 0:2.Во втором периоде хоккеисты \\"Бурана\\" попытались перехватить инициативу. Частично им это сделать удалось. На 28 минуте даже удалось забросить шайбу - ее отправил в сетку ворот уральцев Андрей Демидов - 1:2.В третьей 20-минутке \\"ураганные\\" изо всех сил старались сравнять счет. Но даже снятие в конце матча с ворот вратаря и выход еще одного полевого игрока не позволил преодолеть оборонительные редуты, выстроенные уральцами.После еще одного поражения у \\"Бурана\\" остается 26 очков. \\"Ураганные\\" по-прежнему занимают 24 место - третье с конца.Впереди у \\"Бурана\\" еще один выездной матч. 9 Ноября \\"ураганные\\" встречаются с \\"Горняком\\" из башкирского города Учалы. Игра начнется в 11.00 по московскому времени.