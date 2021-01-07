Три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам будут курсировать поезда из Воронежа в Кисловодск. Они свяжут курорты Кавказских Минеральных вод и города Черноземья. Об этом 6 января сообщили в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».Ожидается, что в составе поездов № 175/176 будут двухэтажные вагоны типа купе и СВ. Время в пути составит около 17 часов. Первый состав отправится уже 16 января со станции Воронеж-1 в 17:10. Он проследует через Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки и прибудет на конечную станцию Кисловодск 17 января в 10:40.В тот же день в 16:20 поезд отправится обратно и прибудет в Воронеж 18 января в 9:30. В обратном направлении из Кисловодска поезда будут курсировать по воскресеньям, вторникам и четвергам.