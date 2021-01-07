35-летний житель Московской области отправил благодарность за оказание помощи сотрудникам отдела ГИБДД по Каменскому району. В конце ноября он на автомобиле «Фольксваген Поло» ехал по дороге «Воронеж-Луганск». В Каменском районе, примерно на 156 км автодороги, мужчина не справился с управлением на заснеженной участке и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся.- В результате ДТП автолюбитель не пострадал, но его иномарка в результате опрокидывания получила механические повреждения. Житель Московской области сообщил о происшествии через систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.На место происшествия прибыл инспектор ДПС по Каменскому району лейтенант полиции Владимир Иващенко. Со слов автолюбителя полицейский не только оперативно оформил все документы по ДТП, но и помог организовать буксировку автомобиля из кювета на проезжую часть.