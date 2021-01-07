В Воронежской области с 18:00 7 января до 18:00 8 января ожидаются осадки, местами сильный дождь и мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега, гололед на дорогах, усиление ветра до 15-18 м/с. Соответствующий доклад поступил от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В мэрии Воронежа отметили, что районные комбинаты благоустройства готовы к работе по устранению последствий стихии. Тем не менее, водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость и манеру вождения в соответствии с погодными условиями.