В Воронежской области число жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось до 48 934. То есть только за последние сутки зафиксировано 394 новых случая заражения. Об этом 7 января сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора.В то же время количество выздоровевших достигло 44 597. Таким образом за последние 24 часа заболевание победили 135 пациентов.К сожалению, выросли и число умерших - до 1 425. К 7 января от коронавируса скончались еще 17 жителей Воронежской области.Ранее мы рассказывали, как в Воронежской области оштрафовали вернувшуюся из Турции без теста на коронавирус женщину.