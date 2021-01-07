7 января новое имя медика из Воронежской области появилось в созданном российскими врачами «Списке памяти». В этом неофициальном перечне перечислены их коллеги, умершие от коронавируса. Как сообщается на ресурсе, скончалась медсестра врача общей практики Маргарита Талашко. Официально данная информация не подтверждается.Маргарите Ивановне было 53 года. Она работала в Воронежской городской клинической поликлинике №7.Ранее в списке также появились имена хирурга Нижнедевицкой районной больницы Василия Попова и его коллеги из Эртильской больницы Александра Махая.Ранее ушел из жизни Сергей Чекмарев. Ему исполнилось 50 лет. Он занимал должность заместителя главврача по клинико-экспертной работе Бобровской райбольницы.