По итогам ноября 2020 года средняя сумма автокредита в Воронежской области выросла до 747 786 рублей. То есть за год рост составил 4,2%. В 2019 году жители нашего региона обычно брали займ на покупку машины - около 717 тысяч рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).Для сравнения по России средний размер автокредита в ноябре 2020 года составил рекордные 880,5 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 5,7%.- Средний чек автокредита постоянно растет с лета, а в ноябре «обновил» рекорд декабря прошлого года, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Это произошло благодаря отложенному на несколько месяцев спросу на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких «карантинных» мероприятий. Помимо этого, активность на авторынке в последние месяцы была связана с расширением условий госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», а также ожиданием покупателями повышения цен на автомобили. При этом в ноябре данные госпрограммы льготного автокредитования завершились, и пока сложно говорить о том, как это отразится на среднем чеке автокредита в декабре текущего года и в первые месяцы наступающего.