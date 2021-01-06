В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» появилось фото странного латания ямы возле дома № 6 на улице Цимлянской Левобережного района. Ее заасфальтировали как-то странно, клочками, а на основной части углубления дороги осталась щебенка.- В этом месте была локальная утечка на сетях, после завершения земляных работ проводилось восстановление покрытия, - рассказали в управлении информации мэрии. - В Воронеже в зимний период эти работы выполняются с применением литого асфальта, который разогревается из брикетов с использованием спецмашины - кохера (термоса-бункера). Параллельно тем же материалом ликвидируются локальные дефекты покрытия, чтобы из-за перепадов температур они не превратились до весны в огромные ямы. Ёмкость кохера ограничена, литой асфальт периодически заканчивается. После выполнения работ техника возвращается на базу. Она заполняется, готовится новая порция литого асфальта. В ближайшие дни карта будет закрыта полностью.