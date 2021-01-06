В Сети появилась карта возраста домов Воронежа. Самые старые на ней изображены красным цветом, современные — бирюзовым. Есть и еще четыре цвета — тоже соответствующие различным историческим периодам. Для каждого из них охватываются различные временные промежутки. Всего их, как не трудно, подсчитать шесть: дореволюционный, довоенныи , период восстановления Воронежа после Великой Отечественной, 1951-1980 гг., 1981-2000 гг. и здания, построенные в 21 веке.Автор идеи Александр Родионов рассказал, что вдохновился аналогичным питерским проектом. У него получилось собрать информацию по 26 тысячам воронежских зданий. Всего их около 67 тысяч. По остальным в открытых источниках не было информации о годе постройки.Дореволюционных зданий Александр Родионов насчитал более тысячи. В основном, они располагаются в центре города. По 57 процентов из них не удалось найти сведений о годе постройки.Автор проекта планирует связаться с городской администрацией. Он надеется, что там ему подскажут, к каким специалистам нужно обратиться, чтобы сделать информацию полнее.