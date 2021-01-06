Основатель и директор воронежской художественной галереи «Х.Л.А.М.» Алексей Горбунов попал в Топ-50 самых влиятельных фигур в российском искусстве 2020 года. Рейтинг составили эксперты журнала «Артгид».Надо сказать, Горбунов удостоился такого признания второй год подряд. Но в 2019 году он замыкал Топ-50, а в 2020-м занял 46 место.Внимания экспертов заслужили проведенные, несмотря на «ковидные» сложности, выставки «Суставы» Николая Алексеева, «Се Жизнь» Ивана Горшкова, Сергея Горшкова и Андрея Басанца «Заблуждение страстей», а также Кирилла Гаршина «Мечты о небесных светилах на черной земле» (совместная с галереей «Сцена»). Также представители арт-галереи «Х.Л.А.М.» участвовали в международной ярмарке современного искусства Cosmoscow-2020.