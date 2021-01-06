региональном УГИБДД напомнили о перекрытии участка улицы Освобождения Труда от пересечения с Сакко и Ванцетти до перекрестка с Пролетарской. Проехать там будет нельзя с 22.00 среды, 6 января, до 5.00 четверга, 7 января.Перекрытие это традиционное. Делают его, чтобы не допустить столпотворения верующих, желающих на Рождество посетить храмы. Однако на этот раз служители церкви из-за ситуации с коронавирусом призывают верующих оставаться дома. Тем более, что из главного храма Воронежа будет организована видеотрансляция. Тем не менее ворота церквей и монастырей будут открыты. Поэтому наплыва желающих их посетить полностью исключить нельзя.Полицейские призывают водителей, поздним вечером и ночью собирающимся проезжать по центру города, заранее выбирать маршруты объезда перекрываемого участка.