Очередное фото и видео потопа из фекалий на улице Шишкова прислал читатель. Из-под люка бьют потоки желтоватой воды. Амбре от них можно себе представить.В \\"РВК-Воронеж\\" сообщили, что на место ЧП направляли аварийную бригаду. При этом выразили уверенность, что неисправность удастся быстро устранить. Причиной потопа назвали отказавшуюся работать по непонятной причине КНС (канализационно-насосную станцию).На вопрос, не рассматривают ли возможность кардинального обновления сети из-за частых аварий, в \\"РВК-Воронеж\\" сообщили, что по этому поводу лучше пообщаться с представителями инженерной службы. Но они, как и все, сейчас на новогодних каникулах.Напомним, после Нового года, как минимум, один раз дорогу на улице Шишкова уже затапливало фекалиями. А сколько раз подобные ЧП случались в 2020 году, даже трудно припомнить.Местные жители считают, что канализационные сети в этом месте то ли неправильно спроектировали, то ли проложили спустя рукава. В \\"РВК-Воронеж\\" склонны полагать, что виноваты местные жители. Якобы они спускают в канализацию много посторонних вещей, которые засоряют сети.