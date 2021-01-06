В Воронежском гидрометцентре рассказали о том, какую погоду ожидают на Рождество. Увы, приятных сюрпризов она не преподнесет. Продолжится температура около нуля, солнышка также не обещают. Вместо холодного бесснежного антициклона Воронежская область попала в поле влияния сменяющих друг друга циклонов. Итог - такая вот не очень похожая на настоящую зимнюю погода.В ночь на четверг, 7 января, пойдет снег, временами превращающийся в дождь при -3 градусах. Днем потеплеет до +2. Осадки не прекратятся.Ночью в пятницу, 8 января, синоптики обещают легкий снег и температуру около нуля. Днем юго-восточный ветер сменится на юго-западный. Пойдет снег с дождем при +2 градусах.В ночь на субботу, 9 января, подует северо-западный ветер, он принесет незначительное похолодание - до -1 градуса, и легкий снег, который не прекратится и днем, когда потеплеет до +1.Ночью в воскресенье, 10 января, похолодает уже более существенно - до -3. Небольшой снег прекратится только днем, при этом потеплеет до -1.