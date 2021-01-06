Два необычных ДТП случились за последние сутки.Вечером во вторник, 5 января, водитель \\"Вольво\\" въехал по лестнице на тротуар на улице Депутатской. Прямо на площадь, где стоят скамейки. К счастью, по причине позднего времени и холода там никого не было. Так что маневр никого не шокировал. Разве что гаишникам прибавил работы. Они определят, какая ответственность ждет лихача.Явно неадекватно повел себя и водитель белой иномарки. На улице Южно-Моравской возле парка \\"Танаис\\" он влетел в светофор. Снимок этого ДТП Дмитрий Дмитриев сделал в три часа ночи среды, 6 января. Светофор удар выдержал частично. Он облокотился о ближайший магазин \\"Продукты\\", но гореть не перестал. А у иномарки, понятное дело, порядочно сплющен капот.