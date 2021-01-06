Сильный пожар случился в санатории имени Цюрупы в Лискинском районе в ночь на среду, 6 января.- О возгорании нам сообщили в 2.02. На место ЧП выехали девять отделений пожарных частей, - всего 29 человек на девяти машинах - рассказали в региональном ГУ МЧС. - По прибытии на место выяснили, что горит танцевальный зал Г-образной формы 45х50 метров. Пожар ликвидировали в 3.58. Однако к тому времени огонь уже уничтожил крышу площадью 400 квадратных метров. На площади 50 \\"квадратов\\" она просто рухнула вниз. Также повреждена огнем раздевалка 7х3 метра.Есть ли на пожаре пострадавшие, в региональном ГУ МЧС не сообщают. Надеемся, что это означает, что ЧП обошлось без жертв.