Вторые сутки подряд синоптики объявляют в Воронежской области желтый уровень опасности погоды. Мало того, что температура держится около нуля, что вызывает гололедицу, так еще и сильный туман ожидают.Особую тревогу этот прогноз вызвал у гаишников. В такую погоду резко возрастает риск ДТП.В ГИБДД призывают начинающим водителям вообще отказаться от поездок на ближайшие сутки без крайней необходимости. А опытным советуют соблюдать больший, чем обычно, интервал, с другими машинами, ехать на более низкой скорости, осторожнее делать маневры и перестроения. Нельзя забывать включать фары не только ночью, но и днем, а в условиях плохой видимости использовать и противотуманные. А если вообще не видно ни зги, нужно ехать с максимально низкой скоростью с включенными огнями аварийной сигнализации. И лучше не пускаться в путь усталым: в такую погоду усиливается вялость и сонливость, и можно уснуть за рулем.Ну а пешеходам стоит внимательнее, чем обычно, переходить дорогу. Если есть одежда со светоотражающими элементами, самое время ее надеть. И обуваться нужно так, чтобы не чувствовать себя на гололеде как корова на льду.Увы, до конца недели настоящей зимней погоды ждать не приходится. Столбик термометра днем так и будет держаться возле нулевой отметки.