В 2021 году на новом военном полигоне \\"Криница\\" в Воронежской области (конкретное место его нахождения не разглашают) проведут более 500 учений. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.Новый полигон с более чем сотней спецобъектов открыли с начала зимы. Там могут проходить учения танкистов, мотострелков, артиллеристов и радиотехников. В \\"Кринице\\" есть соответствующие трассы, а также стрельбище с радиоуправляемыми и движущимися мишенями и поле для обучения стрельбе из неудобных положений. Площадь полигона - около 70 квадратных километров.А тем временем на полигоне \\"Погоново\\" готовятся к Армейским международным играм 2021 года. Там на днях тренировались разведчики как индивидуально, так и в составе боевых двоек. На площади более трех гектаров бойцы отрабатывали стрельбу из автоматов по радиоуправляемым и движущимся мишеням.Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября. Во время них планируют провести 34 конкурса.