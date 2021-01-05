Волонтеры обратились к воронежцам с просьбой помочь в поисках без вести пропавшего 37-летнего Лукашевича Виктора Григорьевича. Родные и знакомые потеряли с ним связь 29 декабря 2020 года. С тех пор не известно, где он находится.Приметы Виктора: рост 178, спортивного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.В день исчезновения был одет в серую куртку с капюшоном, коричнево-зеленые штаны, черные ботинки и черную шапку с надписью «Питбуль». При себе имел рюкзак.Особые приметы: татуировки на руках.Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» в Воронеже: 8-800-700-54-52.По-прежнему ничего не известно и о судьбе без вести пропавшего 25-летнего Ильи Зайцева. Его безуспешно ищут с 26 декабря.