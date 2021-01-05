В Воронеже начался снос трехэтажного дома на улице Богдана Хмельницкого, в котором вечером 28 декабря полностью сгорела крыша.Напомним, тогда зарево от пожара видели даже жители других районов. На ликвидацию серьезного ЧП у спасателей потребовалось 4 часа. Что стало причиной возгорания – неизвестно, но местные грешат на бомжей, которые жили в расселенном доме. Последние жильцы переехали в новые квартиры в 2020 году.Фото, где экскаватор крушит остатки постройки, очевидец разместил в группе \\"Мой и твой Воронеж\\" в соцсети \\"Вконтакте\\".Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам \\"Вконтакте\\".