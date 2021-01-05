С самого начала нового года погода не радует воронежцев ни морозом, ни снегом. И в ближайшее время, судя по прогнозам, мало что изменится. Более того: горожанам надо быть готовыми к новым испытаниям. И прямо в рождественскую ночь!Синоптики предупреждают, что вечером 6 января в городе могут пройти осадки. Сначала в виде снега, а потом, ближе к ночи, - и в виде дождя. При температуре около и чуть ниже нуля вода будет мгновенно замерзать и покрывать все вокруг слоем льда. Опасно скользкими станут дороги, тротуары, увеличивается риск обрыва линий электропередач, падения веток и плохо закрепленных конструкций.Будьте осторожны! По возможности, оставайтесь дома.