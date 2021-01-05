Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила о планах по реализации государственной программы по формированию современной городской среды. В частности, ее средства в 2021 году направят на благоустройство 17 общественных пространств на территории региона.В Воронеже обещают привести в порядок парк Мстозавода и «Алые паруса». Что касается последнего, то многое в нем уже давно требует ремонта. Например, о том, что игровое оборудование на детских площадках пришло в негодность и опасно для ребятни, «Комсомолка» писала еще в 2019 году.