Последние дни Воронежская область по суточному приросту больных коронавирусом балансирует на грани 380-390 случаев. Болезнь отступать не торопится. По данным регионально оперативного штаба на утро 5 января зарегистрированы еще 390 случаев. Общее количество заболевших составляет 48147. По суточному приросту наш регион по-прежнему в лидерах. На сегодня он занимает седьмую позицию в региональном списке.Выздоровели к этому дню 44350 воронежцев, прирост за сутки составил 107.Умерли пять пациентов. Общее число жертв коронавируса в нашей области составляет 1402 человека.