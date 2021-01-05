В 2021 году продолжатся работы по расчистке реки Усмань, которая протекает по территории Воронежа, Новоусманского и Рамонского районов. Об этом рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.По данным ведомства, уже проведена экологическая реабилитация на 28,3 км реки. В начавшемся году планируются работы по расчистке и углублению русла Усмани в селе Горки, стартовавшие в 2020 году.Проводимые мероприятия позволят усилить течение и активизировать процессы естественного очищения водоема.