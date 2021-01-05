В ночь с 5 на 6 января в Воронеже пройдут сплошные проверки на дорогах. Для проведения очередного рейда выделили дополнительно 9 экипажей ДПС.Сотрудники полиции на выбранном участке дороги будут останавливать все проезжающие машины, чтобы оценить состояние водителя. При отсутствии признаков опьянения водитель продолжит путь. А вот тех, от кого будет ощущаться запах алкоголя, задержат и направят на медицинское освидетельствование. Основанием для проверки может стать и неадекватное поведение водителя.Кроме того, в любой воронежец, ставший очевидцем пьяного вождения, может сообщить о факте нарушения в дежурную часть OБДПС ГИБДД У МВД России по г.Воронежу по телефону 269-60-72 или по телефону 112.