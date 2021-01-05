Сотни диких уток собрались на зимовку на акватории озера в парке «Динамо». Птицы слетелись сюда в начале января в поисках пищи, в том числе, и легкой. Дело в том, что в водоеме водится много рыбы, а посетители парка активно кормят пернатых. Однако, орнитологи делать этого категорически не советуют. Во-первых, так птицы отвыкают сами себе добывать пищу и при прекращении прикорма могут легко погибнуть. А, во-вторых, булки, которыми так любят потчевать обитателей озера гости, не подходят птицам и нарушают у них обмен веществ. Из-за этого утки толстеют и болеют.Прикорм можно вводить только, когда есть недостаток естественной пищи. А, пока водоем не покрыт льдом, у водоплавающих всегда достаточно еды.