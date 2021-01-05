В понедельник на трассе «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка-п.Ильина» на территории Таловского района автомобиль ВАЗ угодил в кювет. Водитель легковушки не справился с управлением, съехал на обочину, а потом – в кювет. В сугробе ВАЗ заглох и больше не заводился.Тогда водитель попытался попросить о помощи проезжающих мимо, но никто не остановился. На счастье автовладельца рядом оказались сотрудники Госавтоинспекции, которые дежурили на этом участке дороги. Выяснив все обстоятельства происшествия, они достали трос и вытащили ВАЗ из снежного плена.Водитель поблагодарил полицейских и продолжил путь.