4 января воронежские катки на открытом воздухе возобновили работу. Дневная и ночная температуры держатся около нуля, что позволяет кататься.Напомним, в Воронеже работают ледовые площадки в парках «Алые паруса», «Южный», «Динамо», сквере «Комсомольский» и у ТРЦ «Максимир». Покататься можно ежедневно с 10 до 22 часов.Детям до шести лет вход бесплатный. Билет для взрослых стоит 150 рублей.Все подробности можно узнать по телефону 256-96-47Кроме того, в любую погоду работает искусственный каток на площади Ленина. Вход на него бесплатный.