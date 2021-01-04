На официальном портале правовой информации 2 января опубликовали указ президента России Владимира Путина о назначении судей на новые должности, в том числе в Воронежской области. Так, в нашем регионе ожидаются семь перестановок.На пост председателя Аннинского районного суда назначен Алексей Жукавин. Судьей Нововоронежского городского суда станет Ирина Скофенко, судьей Бутурлиновского районного суда - Алеся Новикова, а судьей Каширского районного суда - Анжела Панявина.Непосредственно в Воронеже пост судьи Железнодорожного районного суда займет Петр Сарычев, а Левобережного районного суда - Алия Голубцова. Судьей Воронежского арбитражного суда назначена Наталья Резниченко.