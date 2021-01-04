Вечером 1 января 2021 года собак городской службы спасения ударило током на площади Ленина. Как пояснили «КП-Воронеж» в пресс-службе мэрии, инцидент произошел во время кинологического обследования периметра: были выявлены блуждающие токи на поверхности у ограждения.Собак, к счастью, ударило несильно. Сейчас они чувствуют себя хорошо и уже продолжают работать. Это достаточно отдаленное место, где нет точек притяжения и поэтому не бывает пешеходов.- Причина возникновения напряжения - микроповреждение электросетей и сырость из-за осадков, - отметили в пресс-службе городской администрации.Как только стало известно о проблеме, на место вызвали электриков. Те оперативно, в ночь с 1 на 2 января, устранили неисправность. Отметим, что площадь Ленина каждый день перед открытием тщательно проверяют, в том числе и электрики.Ранее мы писали, что на главную площадь Воронежа можно войти свободно до 22.00. Нужно пройти через «рамки» металлоискателей. Но не забывайте о безопасности - проходите на площадь только в масках. Также вы можете посмотреть детально новогодние декорации на площади Ленина в нашем материале.