В Воронежской области среди выявленных за прошедшую неделю заболевших коронавирусом – в основном взрослые люди в возрасте 30–65 лет (около 68%). Об этом 4 декабря на заседании регионального оперативного штаба сообщил руководитель местного управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.По его словам, благодаря режиму самоизоляции среди жителей старше 65 лет заболеваемость снизилась до 14%. Напомним, за последние сутки коронавирус выявили у 388 жителей. В то же время 8 пациентов скончались.Важно также отметить, что чаще других COVID-19 по-прежнему болеют работники образования, здравоохранения и промышленных предприятий. Большинство заболевших - порядка 73% - выявлены в районах области.Также за последнюю неделю к врачам обратились 11079 человек с гриппом и ОРВИ. Это ниже показателя предыдущей недели на 8,9%. Главный санитарный врач отметил, что «по совокупному населению» эпидпорог превышен на 42%. Наименее благоприятная обстановка на минувшей неделе наблюдалась в семи районах области: Аннинском, Воробьевском, Грибановском, Ольховатском, Рамонском, Эртильском и Терновском.