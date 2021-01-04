4 января в 13:26 жители микрорайона Шилово позвонили на единый номер экстренных служб 112 и сообщили о падении дельтапланериста. «КП-Воронеж» рассказали в пресс-службе Городской службы спасения, что инцидент произошел неподалеку от улицы Острогожской, в районе плотины водохранилища.Однако помощь спасателей не потребовалась. На место ЧП выехала бригада скорой помощи. Мужчину госпитализировали. О том, насколько серьезные травмы получил дельтапланерист, пока не сообщается. Не известна и причина, почему летательный аппарат начал резко терять высоту и в итоге потерпел крушение.В конце декабря рыбаки сообщили об упавшем частном вертолете в Рамонском районе недалеко от села Новоподклетное. Напомним, Eurocopter АС-50 совершил жесткую посадку прямо в поле между жилыми домами и рекой Дон. По счастливой случайности машина не рухнула на жилые строения.