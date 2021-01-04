На железнодорожной станции Давыдовка, которая располагается у одноименного поселка в Лискинском районе, 40-летний мужчина попал под колеса пассажирского поезда. Как сообщили «КП-Воронеж» в Юго-Восточном линейном управлении полиции на транспорте, ЧП случилось 3 января примерно в 18:45.По предварительным данным, мужчина шел по краю платформы. Почему он не удержался и упал на рельсы, предстоит выяснить правоохранителям. Медики уже ничем не могли помочь этому жителю Воронежской области. Полученные травмы были смертельны. Пассажирский поезд, ставший роковым для мужчины, следовал из Симферополя в Москву.Ранее мы сообщали, что за неполный 2020 год в Воронежской области на железных дорогах из-за несоблюдения правил безопасности пострадали 20 человек. При этом 16 из них погибли.