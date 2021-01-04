В 2021 году в Воронежской области при подготовке летчиков-бомбардировщиков опробуют новую программу дополненной реальности на авиационном тренажере Су-34. Об это 3 января сообщили в пресс-службе Западного военного округа.Речь идет о тренажерах в виде реальной кабины самолета: интерактивная система позволяет воссоздать 100% присутствия. В течение года летчикам предстоит налетать 800 часов на авиационном симуляторе с эффектом присутствия. За это время им предстоит решить более 3 тысяч нештатных ситуаций, в том числе взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.- Летчикам первого класса предстоит налетать не менее 20 часов, второй и третий классы пилоты проведут в кабинах авиационного тренажера 30 и 40 часов соответственно. В воинских частях Западного военного округа на сегодняшний день функционируют более 20 подобных комплексов. Это тренажеры самолетов Су-30СМ, Су-35С, Су-34, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ми-8 МТВ-5, Ми-35 и Ка-52, развернутые в авиационных частях ЗВО, базирующихся в Ленинградской, Курской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Псковской областях и Республике Карелия, - отметили в пресс-службе ЗВО.