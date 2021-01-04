В Воронежской области на 12% увеличилось число вызовов «скорых». Об этом 4 декабря сообщили в региональном оперативном штабе. При этом практически каждое второе обращение (около 49%) - из-за повышения температуры и подозрений на пневмонию, 39% - из-за повышения давления, 12% - из-за травм.При этом по данным департамента здравоохранения, число выявленных пневмоний на амбулаторном этапе по КТ снизилось на 20%, а количество тяжелых форм этой болезни уменьшилось на 18%.В то же время за неделю на 8,9% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом.