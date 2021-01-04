В Воронежской области еще 8 пациентов скончались от коронавируса за последние сутки. Общее число летальных случаев возросло до 1 397. Такие данные 4 декабря предоставил региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора.Ранее мы сообщали, что человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе достигло 47 757 (+388 за последние сутки). А число выздоровевших - 44 243 (+102).При этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, в структуре заболеваемости коронавирусом преобладают формы ОРВИ - более 84%, пневмонии - около 8%, бессимптомные формы - около 7%.