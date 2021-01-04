За последние сутки в России выявлен 23 351 случай COVID-19 в 84 регионах, из них 2 616 (11,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Такие данные 4 декабря приводят на федеральном портале «СтопКоронавирус.РФ».Что касается Воронежской области, то за последние сутки заболевание подтвердилось у 388 жителей.Для сравнения аналогичный результат в Ростовской области. Больше новых пациентов, чем в нашем регионе за 24 часа, появилось только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, А также Нижегородской и Свердловской областях.К 4 декабря в Воронежской области также выздоровели 102 человека.Ранее мы писали, что в Воронежской области оштрафовали на 100 тысяч организацию за коронавирусные нарушения.