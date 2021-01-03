Пришедшее в Воронеж после новогодних праздников потепление подвело любителей покататься на коньках. В течение двух дней – 2 и 3 января в городе закрыли пять катков. Об этом сообщила сеть катков «Лед» в соцсетях.Площадки расположены в Центральном парке, в «Алых парусах», у торгового центра «Максимир», в парке «Южный», в Комсомольском сквере (улица Кольцовская, 68). Что касается районов области, что под ограничения попала еще и ледовая арена на Центральной площади в Новой Усмани.Как пояснили организаторы, лед стал очень хрупким. Правда не исключают того, что катки вновь заработают. Об восстановлении пообещали сообщить дополнительно. Кроме того, можно уточнить дату начала работы по телефону 256-96-47.Ранее синоптики спрогнозировали, что оттепель может закончиться уже после 4 января.