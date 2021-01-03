Заслуженный врач РФ, профессор Юрий Чернов скончался 1 января 2021 года на 83-м году жизни после тяжелой болезни. Некролог опубликовали на сайте Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко.Коллеги выразили соболезнование его родным и близким.Юрий Чернов окончил Воронежский медицинский институт в далеком 1961 году по специальности «лечебное дело». Начинал с должности обычного врача-терапевта Казинской больницы Грязинского района Липецкой области, затем стал заведующим здравпунктом «Аглофабрики» больницы треста «Липецкстрой». И дослужился до главного врача Липецкого протезно-ортопедического предприятия.В 1987 году он возглавил только что созданную в Воронежской медакадемии кафедру клинической фармакологии. Бы ее заведующим до 2011 года. После этого вплоть до ноября 2019 года был профессором этой кафедры.Кроме того, с 1992 по 2006 годы – он занимал должность декана лечебного факультета медакадемии.Профессор Юрий Чернов – автор 520 научных публикаций, 5 учебников по клинической фармакологии, 27 учебных пособий, 6 монографий, 2 глав национального руководства по клинической фармакологии (2009), практического руководства по авиационной и клинической медицине (2011), 42 патентов и 5 программ ЭВМ.Под его руководством подготовлено и защищено 32 кандидатских диссертации, 4 докторские диссертации.