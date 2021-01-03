Левобережный райсуд вынес приговор менеджеру фирмы по продаже автомобильных деталей, который с тремя сообщниками украл шины на более чем 35 млн рублей. Кроме того, он был осужден еще за один эпизод мошенничества по похищению 12 млн рублей. Об этом сообщили в суде.Напомним, четверо мужчин в возрасте от 23 до 36 лет, подозреваемых в афере с продажей шин на крупную сумму, были задержаны в Воронеже еще в 2018 году. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Один из участников ОПГ работал менеджером в воронежской фирме, которая специализировалась на продаже автомобильных деталей. С июля по сентябрь 2018 года мужчина существенно завысил в документах количество реализованной продукции. После чего они похитили со склада одной из воронежских фирм 8314 автошины. Общая сумма ущерба составила более 35 млн рублей.Как оказалось, что это не единственное преступление менеджера. Он организовал преступную группу, в которую входило еще два человека, и обманул местную жительницу на 12 млн рублей. Аферу он провернул под предлогом обмена на доллары США по заниженному курсу.Суд вынес приговор по совокупности эпизодов. Мужчине назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также в счет материального ущерба в пользу воронежской фирмы взыскано почти 17, 3 рублей и 11,75 млн рублей в счет возмещения материального ущерба гражданки. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.Приговор суда не вступил в законную силу.