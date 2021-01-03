В декабре 2020 года Кантемировским районным судом было рассмотрено 25 административных дел на нарушителей коронавирусных правил. Фигурантами 24 из них стали местные жители, а одного – потребительский кооператив. Об этом сообщили в суде.Все они были заведены по статье за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).Как было установлено судом, в потребительском кооперативе обслуживали посетителей без масок. В остальных случаях сами граждане пребывали в торговых точках без средств индивидуальной защиты.Постановлениями суда правонарушители признаны виновными и подвергнуты наказанию. Потребительский кооператив оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, семь человек получили предупреждение, еще 16 административный штраф в 1000 рублей и в двух случаях – штраф в размере 2000 рублей.