Массовая авария случилась в Воронеже в субботу 2 января поздно вечером. Столкнулись сразу 4 автомобиля на пересечении Московского проспекта и улицы 45-й Стрелковой Дивизии. Видео с места аварии опубликовали очевидцы в паблике «Аварии | ДТП | Воронежа» сегодня 3 января.Как видно на фото, сильнее всего пострадали две машины. Одна из них отечественная «четырнадцатая». По предварительным данным, обошлось без жертв.Напомним, в этот же день в микрорайне Шилово перевернулась иномарка. В результате на больничной койке оказались водитель и его пассажирка.