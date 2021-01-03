Трагедия произошла в квартире дома №39 по улице Фридриха Энгельса 29 декабря около шести часов вечера. Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 3 января.Тело 29-летнего мужчины обнаружил его отец, когда пришел проведать сына. Он и вызвал правоохранителей. Как пояснили в пресс-службе СКР, мужчина был без признаков жизни и находился в квартире один. По предварительной версии – он отравился угарным газом.В данный момент проводятся специальные судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.О трагедии стало известно, когда в одном из пабликов в соцсетях началось обсуждение «газовой» темы. Очевидец сообщил, что во дворе ранее двое суток дежурила полиция, сотрудники газовой службы. Они искали и выясняли причину случившегося. А также выложил видео, как с одной из внешних ржавых труб стекает вода. Автор поста предположил, что «газ сочится на улицу из трубы, которая сами видите в каком состоянии».Как пояснили в пресс- службе следственного управления, о внешней утечке газа нет никакой информации, иначе она была бы передана в МЧС по региону.Кроме того, в Пресс-Центре ЖКХ пояснили, что мужчина отравился угарным газом, следовательно, утечка произошла в его квартире, а не на улице.