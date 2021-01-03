Инвестировать в жилье в Воронеже оказалось выгодным в 2021 году. К такому выводу пришли аналитики на основе своих исследований. Об этом пишет РБК 3 января.Эксперты за основу взяли крупные города России, большинство из которых миллионники. Также в основу исследования легли ряд факторов – уровень жизни и зарплат, развитость рынка жилья, доступность недвижимости и стоимость аренды.Как оказалось, в новом 2021 году в Воронеже выгодно будет приобретать жилье. К примеру, по данным одного из известных порталов недвижимости, к концу ноября 2020-го года цены на покупку квартир значительно упали. Они были на 19% ниже средних по России. Зато на 10% выросла стоимость долгосрочной аренды жилья. Что, как отмечают аналитики, говорит о доходности.В среднем однокомнатная квартира в Воронеже обойдется в 2,4 млн рублей. Аренда 13-14 тысяч рублей в месяц.