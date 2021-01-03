Волонтеры попросили воронежцев помочь в поисках 70-летнего Николая Сергеевича Павлова. Он не выходит на связь с родными с 1 января 2021 года. Последний раз его видели в хуторе Нагорное Россошанского района. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье».Когда мужчина уходил из дома, то на нем была надета зеленая меховая шапка, синие джинсы и куртка болотного цвета. Обут пенсионер был в бежевые ботинки.Известные также приметы мужчины. Его рост 160 сантиметров, у него серо-зеленые глаза и короткие седые волосы.Все, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, могут позвонить по телефонам: 8-960-131-97-08 или же 02 и 112.