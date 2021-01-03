В новом 2021-м году страшная болезнь – коронавирус и не думает отступать. Только за последние сутки диагноз ковид подтвердился у 389 жителей региона. Об этом сообщил региональный оперштаб 3 декабря.Всего с начала эпидемии болезнь диагностировали уже у 47 369 жителей области. Эпидемиологические исследования проводит региональное управление Роспотребнадзора.Санврачи также подтвердили статистику по умершим. За сутки коронавирус унес жизни еще 15 пациентов. Всего за это время медикам не удалось спасти 1 389 человек. К сожаленью, недуг дал сильные осложнения.Но есть и хорошие данные. За минувшие сутки из стационаров и с амбулаторного лечения выписали 85 человек. Всего выздоровели 44 141 пациентов.