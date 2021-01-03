В свой первый рейс поезд № 175/176 Воронеж-Кисловодск АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» отправиться уже 16 января. Об этом сообщили в ППК «Черноземье».Состав будет сформирован из современных двухэтажных вагонов. Он свяжет Воронеж и курорты Кавказских Минеральных Вод.Отправление нового поезда назначено на 17:10 с вокзала Воронеж-1. На следующий день он прибудет в несколько городов – в Ростов-на-Дону в 02:26, в Минеральные Воды – в 8:52, в Пятигорск – в 9:48, в Ессентуки – в 10:09 и на конечную станцию Кисловодск в 10:40.Обратно со станции Кисловодск поезд отправится 17 января в 16:20 и прибудет в Воронеж 18 января в 09:30.У состава также будут остановка в городах Воронежской области – Лиски и Россошь.Также уточняется, что поезд будет отправлять из Воронежа три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. А обратно из Кисловодска – по воскресеньям, вторникам и четвергам.