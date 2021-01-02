Фото весьма странной машины выложили накануне Нового года в паблике \\"Аварии/ДТП/Воронежа\\". Если это не развлекающий посетителей монтаж, то зрелище такого чуда техники должно было сильно озадачить даже знатоков автодела.В комментариях высказывали язвительные предположения, что это новая разновидность популярных отечественных марок машин, либо творение в духе Илона Маска. Хотя автомобиль чем-то напоминает и карету, и самодвижущийся экипаж в духе классических фильмов о Шерлоке Холмсе.Хотя в канун Нового года органичнее бы смотрелись на воронежской улице, скажем, мотосани Деда Мороза.